UEFA Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı!

UEFA'dan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın da yer aldığı yönetim kurulunda görev dağılımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre UEFA Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Birinci asbaşkan: Karl-Erik Nilsson (İsveç)

Asbaşkanlar: Fernando Gomes (Portekiz), Reinhard Grindel (Almanya), Grigoriy Surkis (Ukrayna) ve Angel Maria Villar Llona (İspanya)

UEFA Mali İşler Sorumlusu: David Gill (İngiltere)

Öte yandan, UEFA'yı FIFA Konseyinde temsil edecek üyeler de açıklandı. Buna göre Sandor Csanyi (Macaristan), Costakis Koutsokoumnis (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) ve Karadağlı eski futbolcu Dejan Savicevic, 4 yıl süreyle FIFA Konseyinde görev yapacak. Reinhard Grindel (Almanya) ise 2017-2019 yıllarında FIFA Konseyinde UEFA'yı temsil edecek.

UEFA Kongresi'nde alınan kararda, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin 4 yıl süreyle en fazla 3 dönem seçilebileceği de belirtildi.