Türkiye: 0 - İngiltere: 3 | MAÇ SONUCU

Elit turda 2. Grup maçları Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde başladı. Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki Türk Milli Takımı, müsabakaya Bedriye Cam, Sema Polat, Şevval Alpavut, Kader Hançar, Damla Bozyel, Selin Ertan, İlayda Civelek, İrem Yıldırım, Derya Arhan, Demet Kılınç ve Zeynep Koçer 11'i ile çıktı.

Karşılaşmada İngiltere'nin gollerini 18. dakikada ZoeCross, 21. dakikada Brazil ve 77. dakikada Stanway attı. Türkiye, grupta 7 Nisan Cuma günü Çekya, 10 Nisan Pazartesi günü ise Danimarka ile karşılaşacak.

Toplam 24 takımın 4'erli 6 gruba ayrıldığı elit turda gruplarını lider tamamlayan takımlar ile tüm gruplar arasından en iyi ikinci, 8-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Kuzey İrlanda'da yapılacak 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Kuzey İrlanda, finallere direkt olarak katılacak.