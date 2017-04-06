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Chelsea: 2 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 30. haftasında lider Chelsea evinde Manchester City'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

06 Nisan 2017 Perşembe, 00:02:12 Güncelleme: 00:57:10

Premier Lig'de 30. haftanın en önemli maçında Chelsea sahasında Manchester City'i ağırladı.

Maviler, 10. dakikada Hazard'ın golüyle öne geçse de 26. dakikada Courtois'nın büyük hatasında Aguero durumu 1-1'e getirdi.

35'te kazanılan penaltıda Hazard'ın vuruşunu Caballero tokatladı ancak Belçikalı devamında topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Chelsea puanını yaparken, Manchester City ise 58 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Arsenal: 3 - West Ham United: 0
Hull City: 4 - Middlesbrough: 2
Southampton: 3 - Crystal Palace: 1
Swansea City: 1 - Tottenham: 3
Liverpool: 2 - Bournemouth: 2

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