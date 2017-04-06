MAÇ SONUCU - Leganes: 2 - Real Madrid: 4

İspanya Ligi La Liga'da lider Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 4-2'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu bu hafta da Barcelona'ya kaptırmadı.

LEGANES: 2 - REAL MADRİD: 4

Maça hızlı başlayan Real Madrid, 15. dakikada James Rodriguez'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından 3 dakika sonra Alvaro Morata skoru 2-0'a getirdi.

Kesilmeyen Real Madrid ataklarının ardından dakika 23'te Alvaro Morata bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Real Madrid'in 3 golüne karşı harekete geçen Leganes, 32'de Gabriel ve 34'te Luciano'nun golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

İlk yarı 3-2 Real Madrid üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan eflatun-beyazlılar 48. dakikada Alvaro Morata'nın skoru belirleyen golüyle maçı 4-2 kazandı.

Böylece galibiyetle Real Madrid, La Liga'da puanını 71'e yükseltti.

STADYUM: Municipal de Butarque

HAKEM: Alvarez Izquierdo

GOLLER: James Rodriguez (dk. 15), Alvaro Morata (dk. 18, 23, 48) - Gabriel (dk. 32), Luciano (dk. 34)