Josef: Van Persie eskisi gibi değil!

Kayseri karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Josef de Souza, ülkesi Brezilya’da ilginç açıklamalar yaptı.

Sambacı, takım arkadaşı Robin van Persie’nin eski görüntüsünden uzak olduğunu belirterek “Elinden geleni yapıyor ancak çok açık ki yıllar önceki Van Persie değil. Artık eskisi gibi güçlü değil” diye konuştu. Josef dünkü maçın ardından ise “Artık Başakşehir’i düşünüyoruz. Büyük bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

VAN PERSİE DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe’yi ligde Karabük karşısında galibiyete taşıyan Robin van Persie, Kayseri maçında kadroda yer almadı. Teknik direktör Dick Advocaat, haftada 2 maç kaldıracak fizik gücü bulunmayan Hollandalı yıldızı dinlendirmeyi tercih ederken RvP karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti.