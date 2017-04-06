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Sergen Yalçın pek ciddiye almadı!

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçından sonra 'hazırlık maçı' imasında bulundu

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:06:50 Güncelleme: 11:18:55

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri maça, ilk karşılaşmadaki skor yüzünden iyi konsantre olamadıklarını söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçından sonra 'hazırlık maçı' imasında bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri maça, ilk karşılaşmadaki skor yüzünden iyi konsantre olamadıklarını söyledi.

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