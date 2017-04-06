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06 NİSAN 2017
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Günün transfer haberleri (06.04.2017)

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:02:51

  • 1 Günün transfer haberleri (06.04.2017)
    1 | 17

    BEN ARFA'NIN BİLETİ KESİLDİ

    Fransız devi PSG, gönderilecek futbolcuları sezon bitmeden belirledi. Başta adı Fenerbahçe ile geçen Ben Arfa olmak üzere Blaise Matuidi, Lucas Moura ve Grzegorz Krychowiak'ın biletinin kesildiği öne sürüldü. (Fanatik)

  • 2 Günün transfer haberleri (06.04.2017)
    2 | 17

    TUDOR'UN GÖZÜ KALINIC'TE

    Lukas Podolski’nin yerine bir golcü almaya hazırlanan ve teknik direktör Tudor’un talebiyle Fiorentinalı Nikola Kalinic’e yönelen Galatasaray, bu transferi bitirmek için kesenin ağzını açmak zorunda. (Fanatik)

  • 3 Günün transfer haberleri (06.04.2017)
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    BEŞİKTAŞ'TAN DUDU'YA 20 MİLYON TL

    Dudu için Brezilya’ya giden yönetici Metin Albayrak, oyuncu ve kulübü Palmeiras’la yaptığı ilk görüşmeden olumlu izlenimle ayrıldı. Yönetim, 25 yaşındaki sol kanat için 5 milyon Euro’luk transfer bütçesi ayırdı. (Fanatik)

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