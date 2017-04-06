Günün transfer haberleri (06.04.2017)

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KARTAL, 3 DÜNYA YILDIZININ PEŞİNDE...

Beşiktaş gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Başkan Fikret Orman'ın hedefinde üç bomba isim var... Mesut Özil ve Cesc Fabregas’ın takımlarındaki geleceklerini yerinde öğrenmek isteyen Orman’ın, ayrıca yakın ilişkileri bulunduğu Falcao’nun da menajeri olan Jorge Mendes ile İngiltere’de bir araya geldiği ifade edildi. (Fotospor)