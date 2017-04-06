Günün transfer haberleri (06.04.2017)

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:02:51 | Güncelleme: 11:57:38
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BEN ARFA'NIN BİLETİ KESİLDİ
Fransız devi PSG, gönderilecek futbolcuları sezon bitmeden belirledi. Başta adı Fenerbahçe ile geçen Ben Arfa olmak üzere Blaise Matuidi, Lucas Moura ve Grzegorz Krychowiak'ın biletinin kesildiği öne sürüldü. (Fanatik)
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TUDOR'UN GÖZÜ KALINIC'TE
Lukas Podolski’nin yerine bir golcü almaya hazırlanan ve teknik direktör Tudor’un talebiyle Fiorentinalı Nikola Kalinic’e yönelen Galatasaray, bu transferi bitirmek için kesenin ağzını açmak zorunda. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TAN DUDU'YA 20 MİLYON TL
Dudu için Brezilya’ya giden yönetici Metin Albayrak, oyuncu ve kulübü Palmeiras’la yaptığı ilk görüşmeden olumlu izlenimle ayrıldı. Yönetim, 25 yaşındaki sol kanat için 5 milyon Euro’luk transfer bütçesi ayırdı. (Fanatik)
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G.SARAY, JOSUE İÇİN BEKLEMEDE
Yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Josue için gözler Galatasaray'a çevrildi. Cimbom'un, Portekizli oyuncunun, bonservisini alıp almayacağı merak konusu olurken Tudor'un yönetime bu konuyla alakalı "2-3 hafta daha bekleyelim ve karar verelim" dediği belirtildi. (Fotomaç)
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ESTEBAN 'EVET' DEDİ
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Esteban Alvarado, Trabzonspor yönetiminin yaptığı kontrat yenileme teklifini kabul etti. (Fanatik)
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F.BAHÇE'YE LENS'TE İTALYAN RAKİP
Fenerbahçe’nin bonservisini almak istediği Hollandalı yıldız ile ilgili olarak İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Napoli’nin, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. (Fanatik)
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TUDOR'UN 'ŞEF'İ VIDA
Galatasaray'da yönetime verdiği raporda 2 stoper talebinde bulunan ve bunlardan birinin mutlaka şef ve lider özellikli olmasını isteyen Tudor, vatandaşı Domagoj Vida’yı işaret etti. Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden Dinamo Kiev’le temas kurarken, pazarlıkta önemli aşama kaydedildi. (Fanatik)
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TALISCA'NIN YERİNE FORTOUNIS
Manchester United'ın gündemine giren Talisca giderse Beşiktaş'ın alternatifi hazır... Olympiakos'un genç yıldızı Konstantinos Fortounis... (Fotospor)
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CİMBOM, HUGO'YU BİTİRDİ
Galatasaray, Brezilya'da Palmieras forması giyen tecrübeli stoper Vitor Hugo ile anlaştı. Brezilyalı stoperin alacağı ücret konusunda herhangi bir pürüz kalmadığı ve Hugo'nun menajerinin 11-12 Nisan arası İstanbul'da olacağının da altı çizildi. (Milliyet)
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YANAL, FLORES'İ İSTEDİ
Gözünü Güney Amerika’ya diken Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aalborg'un 22 yaşındaki Perulu forveti Edison Flores için yönetime olumlu rapor sundu. (Fanatik)
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FENER'İN YENİ YILDIZLARI...
Fenerbahçe’de yeni kadronun yıldızları birer birer ortaya çıkıyor. Bu paralelde yönetimin rotasını Ukrayna pazarına çevirdiği ve Shakhtar'dan Taison ile Dinamo Kiev’in yıldızı Yarmolenko için düğmeye bastığı öğrenildi. (Fanatik)
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ASLAN'A BERTONE'Yİ YAZDILAR
Portekiz'in A Bola gazetesi, Galatasaray'ın Young Boys'ta forma giyen Leonardo Bertone ile ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde, Sporting Lizbon ve Betis'in istediği 23 yaşındaki hücuma dönük orta sahanın yeteneklerinden de bahsedildi.. (Fotomaç)
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KARTAL, 3 DÜNYA YILDIZININ PEŞİNDE...
Beşiktaş gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Başkan Fikret Orman'ın hedefinde üç bomba isim var... Mesut Özil ve Cesc Fabregas’ın takımlarındaki geleceklerini yerinde öğrenmek isteyen Orman’ın, ayrıca yakın ilişkileri bulunduğu Falcao’nun da menajeri olan Jorge Mendes ile İngiltere’de bir araya geldiği ifade edildi. (Fotospor)
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LUAN'A ASLAN KANCASI
Brezilya'nın günlük tek spor gazetesi olan Lance, Galatasaray'ın Corinthians'la beraber Vascolu stoper Luan'ın peşinde olduğunu yazdı. Gazete oyuncunun haklarının yüzde 55'ini elinde bulunduran Vasco Da Gama'nın, yüzde 45'lik hakları da alarak Avrupa'ya satışta elini güçlendirmeye çalıştığını yazdı. (Fotospor)
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HEPSİ 'YENİ ATIBA'NIN PEŞİNDE
Yeni Malatyaspor'da oynadığı başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve 'Genç Atiba' lakabı takılan 19 yaşındaki Azubuike Godson Okechukwu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi. (Fotomaç)
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OSPINA VE SOBOL FENER'DE
Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Arsenal’ın Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile 4 yıllık ön anlaşma yaptı, Shakhtar ile de 21 yaşındaki sol bek Sobol için 900 bin Euro’ya söz kesti. (Fanatik)
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SAVUNMAYA SANTOS, FORVETE LIMA
Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılılar, stoper için Valencialı Aderlan Santos, forvet için ise Al Ahli forması giyen 33 yaşındaki Rodrigo Lima'ya kanca attı. (Fotospor)