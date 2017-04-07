DÜNYA FUTBOLU HABERLERİ
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
FUTBOL
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
Arda Turan'ın yeni adresi!..
FUTBOL
Arda Turan'ın yeni adresi!..
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
FUTBOL
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
FUTBOL
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
FUTBOL
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
FUTBOL
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
Demba Ba için flaş karar!
FUTBOL
Demba Ba için flaş karar!
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
FUTBOL
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
FUTBOL
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
Bursa'dan net skor!
FUTBOL
Bursa'dan net skor!
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
FUTBOL
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
FUTBOL
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
Beşiktaş Trabzon'a geldi
FUTBOL
Beşiktaş Trabzon'a geldi
Rodgers imzayı attı!
FUTBOL
Rodgers imzayı attı!
ÖNE ÇIKANLAR
Twente: 2 - PSV: 2
FUTBOL

Twente: 2 - PSV: 2

Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu Enes Ünal, son 6 maçta 5. kez fileleri havalandırdı

07 Nisan 2017 Cuma, 00:03:58 Güncelleme: 00:19:35

Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 29. hafta karşılaşmasında Twente, konuk ettiği PSV ile 2-2 berabere kaldı.

De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan ve Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. PSV, Jürgen Locadia'nın 17. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Konuk takım, 51. dakikada Hector Moreno'nun golüyle 2-1 öne geçti. Uzun süre geride götürdüğü mücadelede Twente, Bersant Celina'nın 90+2. dakikada attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Enes, Twente formasıyla çıktığı son 6 maçta 5. golünü kaydetti.

Bu sonuçla 4 maç sonra puan kaybeden PSV, puanını 65'e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Ligdeki 9. beraberliğini yaşayan Twente ise 42 puanla 7. sırada yer aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin askerlik fotoğrafları
ŞİPŞAK

Ünlü şarkıcı paylaştı: Biz de 18 ay yaptık
Samsun yeni stadına kavuşuyor!
FUTBOL

Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

Nusret: 'Beni mezbahaneye götürür müsün?' dedi
Günün transfer haberleri (07.04.2017)
FUTBOL

Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!