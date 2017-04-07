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Medical Park Arena'da rekor zamanı...

Tıpkı G.Saray karşısında olduğu gibi yarın da Medical Park Arena’da müthiş bir atmosfer olacak. 41 bin 461 kapasiteli stadyumun tamamen dolacağını belirten yönetici Gökhan Saral, “Beşiktaş maçında seyirci rekoru bekliyoruz” dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 09:16:28 Güncelleme: 09:49:07

Trabzon’da büyük gün yaklaştıkça heyecan da artıyor... Süper Lig’in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Bordo-Mavililer’de taraftarlar, Beşiktaş maçı biletlerine adeta akın ediyor. Fırtına, lider Kartal’ı MP Arena’dan eli boş göndermek ve evinde namağlup unvanını sürdürmek isterken; taraftar da bu karşılaşmaya özel olarak hazırlanıyor.

Bilet satışları hakkında bilgi veren yönetici Gökhan Saral, “Sadece bin dolayında VIP tribün bileti kaldı. Onun da yarına (bugün) kadar tükenmesini bekliyoruz. Statta yapılan düzenlemelerle bu kez daha fazla bilet satışa çıkarıldı. Beşiktaş maçında seyirci rekoru kırılmasını bekliyoruz” dedi.

İSTANBUL’DAN 15 OTOBÜS GELİYOR
Stadyum çevresinde de güvenlik ve bağlantılı yolların hizmete açılmasıyla seyircilerin daha rahat maçlara giriş ve çıkışının sağlanacağını kaydeden Saral, taraftarlardan da dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan ülkenin dört bir yanından Bordo-Mavili renklere gönül verenler, Beşiktaş maçı için Trabzon’a gidecek. Özellikle İstanbul’dan Gurbetçi Gençler Derneği’nin 15 otobüsle Trabzon’a geleceği öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

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