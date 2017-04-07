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Abdullah Avcı: "Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Dalgalanmalar olacak ancak hep güçlü olmamız lazım. Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz" dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 12:29:30 Güncelleme: 12:34:06

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarının altını çizerek, "Kupada hafta sonu öncesi moral kazandık. Son 4'e kaldık. Zihinsel durumumuz daha iyi. Genel resme baktığımızda harika bir sezon geçiyor. İlk 4'deyiz ligde, kupada da son 4'deyiz. Bunu da sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Pazartesi akşamı maç ve yolumuzda devam ediyoruz" diye konuştu.

ADEBAYOR NETLEŞMEDİ, EMRE OYNUYOR
Emmanuel Adebayor'un sakatlığı hakkında da bilgi veren Abdullah Avcı, "Şimdilik düz koşu yapacak. Pazar günü daha sağlıklı bir geri dönüş olacaktır. Şu anda net bir durum yok. Yüzde 50, 50 duruyor. Pazar günü netleşecek" ifadelerini kullandı.

Emre'nin de sakatlığı olduğunu hatırlatan Avcı, "Ancak önemli bir durumu yok. O fizyoterapistlerle ayrı çalışacak. Sağlık ekibi tarafından bugünden itibaren yüzde yüz olur dendi" açıklamasını yaptı.

"16-17 HAFTA LİDER KALDIK"
Kupa yarı finalinde oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla birlikte Nisan ayında ligin domine taşları olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynayacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Nisan ayı hareketli ve güzel maçların olabileceği, temposu ritmi inşallah güzel olabilecek, onunla beraber netice alabileceğimiz maçlar bizim olur diye düşünüyoruz. Şampiyonluk ve kupayı konuşabiliyor olmak çok güzel. Nisan'ın sonu daha sağlıklı bir şeyleri görme adına bizim için daha güzel olacak diye düşünüyoruz. 1 senedir hep birlikte çok emek veriyoruz. 26 hafta bitti ve bunun 16-17 haftası lider kaldık. Kupada sondayız. Dalgalanmalar olacak ancak hep güçlü olmamız lazım. Umarım Pazartesi Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz" dedi.

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