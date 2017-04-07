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Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe, babannesini kaybetti!

Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynayan Zonguldaklı Milli Futbolcu Ergün Penbe, 87 yaşında vefat eden babaannesi Nazmiye Penbe'yi son yolculuğuna uğurladı

07 Nisan 2017 Cuma, 15:48:41 Güncelleme: 15:54:51

Kilimli ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Nazmiye Penbe, tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşlılığa bağlı hastalık sonucu yaşamını yitirdi. Nazmiye Penbe, Kilimli Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Karadeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Şerafettin Nas, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün ve Penbe Ailesi'nin yakınları katıldı.

1994-2007 yılları arasında Galatasaray, 1994-2006 yılları arasında A Mili Takım Forması giyen 45 yaşındaki eski futbolcu Ergün Penbe, cenazede taziyeleri kabul etti.

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