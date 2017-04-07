İspanya La Liga'da 51 puanla 5. sırada yer alan Villarreal, evinde bir puan gerisinde yer alan Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Peki Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?
VİLLARREAL - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
La Ceramica (El Madrigal) Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Trujillo Suarez düdük çalacak. Bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.
İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Athletic Bilbao, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, 4 gol yedi.
● Athletic Bilbao, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
● Villarreal, evinde oynadığı son karşılaşmada Eibar'a 3-2 kaybetti.
● Athletic Bilbao, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.
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