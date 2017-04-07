İSPANYA HABERLERİ
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
FUTBOL
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
Arda Turan'ın yeni adresi!..
FUTBOL
Arda Turan'ın yeni adresi!..
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
FUTBOL
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
FUTBOL
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
FUTBOL
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
FUTBOL
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
Demba Ba için flaş karar!
FUTBOL
Demba Ba için flaş karar!
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
FUTBOL
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
FUTBOL
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
Bursa'dan net skor!
FUTBOL
Bursa'dan net skor!
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
FUTBOL
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
FUTBOL
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
Beşiktaş Trabzon'a geldi
FUTBOL
Beşiktaş Trabzon'a geldi
Rodgers imzayı attı!
FUTBOL
Rodgers imzayı attı!
ÖNE ÇIKANLAR
Villarreal - Athletic Bilbao
FUTBOL

Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Villarreal, evinde bir puan gerisinde yer alan Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Peki Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

07 Nisan 2017 Cuma, 20:08:04 Güncelleme: 20:12:41

İspanya La Liga'da 51 puanla 5. sırada yer alan Villarreal, evinde bir puan gerisinde yer alan Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Peki Villarreal - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

VİLLARREAL - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Ceramica (El Madrigal) Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Trujillo Suarez düdük çalacak. Bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Athletic Bilbao, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, 4 gol yedi.

● Athletic Bilbao, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Villarreal, evinde oynadığı son karşılaşmada Eibar'a 3-2 kaybetti.

● Athletic Bilbao, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

STADYUM KONUMU

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
MAÇ SONUCU - Leganes: 2 - Real Madrid: 4
FUTBOL

Real Madrid, Leganes'i rahat geçti
Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
FUTBOL

Leganes, lideri ağırlıyor
Barcelona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Barcelona'nın konuğu Sevilla
Video hakem sistemi gelince bütün dertler bitecek mi?
FUTBOL

Bütün dertler bitecek mi?