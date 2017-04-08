Ahmet Nur Çebi: Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum ancak Beşiktaş'ta yöneticiyim

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için siyah-beyazlı kafileyle Trabzon'a gelen Çebi, Trabzon Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Çebi, "Burası memleketim, burada doğdum. Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum ancak ben Beşiktaş'ta yöneticiyim. İyi bir Beşiktaşlıyım ve önceliğim her zaman tartışmasız Beşiktaş'tır." dedi.

Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un ikinci devredeki başarısına vurgu yaparak, "Gerçekten takdir ediyorum. İki dönem arasında bu kadar fark olması Trabzonspor yönetiminin başarılı olduğunu gösteriyor. Trabzonspor bizim için kardeş camiadır. Biz, Trabzonlu olarak Beşiktaş'a hizmet ediyoruz. Trabzonsporluların da Beşiktaş'ı sevdiğini biliyorum. Onların başarılı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında iddiasının bulunduğunu aktaran Çebi, "Şampiyonluk için hiçbir şey netleşmedi. Trabzonspor'un da şansı var." şeklinde görüş belirtti.

Devre arasında Trabzonspor'a verdikleri Olcay Şahan hakkında da konuşan siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, "Olcay, oğlumuz, kıymetlimiz. Çıtayı daha da yukarılara yükseltti. Bu da bizim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.