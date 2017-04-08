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Dick Advocaat Aatif Chahechouhe Fenerbahçe
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Advocaat: Aatıf'a hayranım

Teknik direktör Dick Advocaat, Aatif Chahechouhe’yu yere göğe sığdıramadı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 09:14:31 Güncelleme: 09:18:57

Hatırlanacağı gibi Sarı- Lacivertliler’in Faslı yıldızı ligin ilk yarısının bitiminin ardından gözden çıkartılmıştı. Kadro dışı bırakılan Aatif’tan kendisine kulüp bulması istenmiş ve ligin ikinci yarısı için de düşünülmediği belirtilmişti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen tecrübeli oyuncu pes etmedi ve kendi başına da olsa çalışmalarını sürdürdü. Sonunda başka bir takıma gidemeyince yeniden kadroya girip forma giymeye başladı. Bu durumu takdirle karşıladığını belirten teknik direktör Dick Advocaat, “Devre arasında Aatif’ın yaşadıklarını başka bir oyuncu yaşasaydı ayağa kalkamazdı. Ama o bunu başardı. Örnek bir oyuncu ve profesyonelliğine hayranım” ifadelerini kullandı.

‘KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM’
Hollandalı hocanın övgüler yağdırdığı Aatif da Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmüyor... Kalmak için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini belirten Faslı yıldız, “Fenerbahçe’de oynamak yıllardır hayalimdi. Neredeyse Türkiye’ye geldiğim ilk günden beri bu formanın hayaliyle yaşadım. Şimdi bu formaya kavuşmuşken kalmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Bunu başarmak için de çok çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL

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