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Ersun Yanal: İlk golü biz atmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray zaferini hatırlatarak öğrencilerini motive etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:08:37 Güncelleme: 10:11:08

Yeni yuvası Medical Park Arena’da çıktıkları ilk büyük maçta Aslan’ın üstün bir futbolla deviren Bordo-Mavililer’in deneyimli hocası, “Beşiktaş iyi takım. Ama son dönemin en formda ekibi biziz. Herkes görevini yaparsa kazanan biz oluruz. Sizden, G.Saray maçındaki gibi disiplinli oynamanızı istiyorum. Sakin kalmamız çok önemli. Beşiktaş’ın bize yakın bir oyun sistemi var. Çok koşuyorlar, takım halinde mücadele ediyorlar. İlk golü attıklarında iyi kapanıyorlar. Bu yüzden ilk golü mutlaka biz atmalıyız. Beşiktaş’ı yenersek, gelecek sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğumuzu da fazlasıyla ispatlarız” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ

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