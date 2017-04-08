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Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:00:16

  • 1 Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
    1 | 15

    Trabzonspor'da izinsiz şekilde Fenerbahçe ile anlaştığı için süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici açıklamalarda bulundu.

  • 2 Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
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    Güneş'te yer alan habere göre; Mehmet Ekici "Benim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de bana ihtiyacı var. Koşan, savaşan bir oyuncuyum. Gelecek sezon büyük başarılar kazanacağız." dedi.

  • 3 Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...
    3 | 15

    Son iki sezondur orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile bu problemi çözecek. Ekici'nin gelişiyle birlikte sarı-lacivertlilerin oyun anlayışında da değişiklik olacak. 

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