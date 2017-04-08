Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...

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Sarı-lacivertli taraftarlarla arasında bir bağ kurduğunu ifade eden gurbetçi oyuncu daha sonra şöyle devam etti: "Ben de Fenerbahçeliyim. Herkes bilir bunu. Şampiyonluktan kopmamıza çok üzüldüm. Ben devre arasında gelebilseydim çok daha farklı olurdu."