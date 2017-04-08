Mehmet Ekici'den flaş Fenerbahçe sözleri...

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:00:16 | Güncelleme: 16:06:12
1
1|15
Trabzonspor'da izinsiz şekilde Fenerbahçe ile anlaştığı için süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici açıklamalarda bulundu.
2
2|15
Güneş'te yer alan habere göre; Mehmet Ekici "Benim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de bana ihtiyacı var. Koşan, savaşan bir oyuncuyum. Gelecek sezon büyük başarılar kazanacağız." dedi.
3
3|15
Son iki sezondur orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile bu problemi çözecek. Ekici'nin gelişiyle birlikte sarı-lacivertlilerin oyun anlayışında da değişiklik olacak.
4
4|15
Advocaat'ın raporu doğrultusunda anlaşılan gurbetçi futbolcuyu, oyun kurucu pozisyonunda kullanmayı planlayan yeni sezonun teknik direktörü Aykut Kocaman, özellikle Ekici'nin iki taraflı oynamasından faydalanacak.
5
5|15
Bu sayede takıma iki yönlü bir katkı sağlayacak.
HABERİN DEVAMI
6
6|15
Kocaman'ın sisteminin mihenk taşı olacak Mehmet Ekici'nin, yakın çevresine Aykut Kocaman ile yeniden eski günlerine döneceğini söylediği öğrenildi.
7
7|15
"Benim Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de bana ihtiyacı var" diyen Ekici'nin sözleri şöyle:
8
8|15
"Fenerbahçe'yi seçtim çünkü sistem olarak bana çok uygun. Fenerbahçe'nin orta sahadaki sorununu herkes görüyor."
9
9|15
"Aykut hocanın Alex ile anlaşamamasının sebebi koşmamasından dolayıydı. Ben koşan, savaşan bir oyuncuyum."
10
10|15
Sarı-lacivertli taraftarlarla arasında bir bağ kurduğunu ifade eden gurbetçi oyuncu daha sonra şöyle devam etti: "Ben de Fenerbahçeliyim. Herkes bilir bunu. Şampiyonluktan kopmamıza çok üzüldüm. Ben devre arasında gelebilseydim çok daha farklı olurdu."
HABERİN DEVAMI
11
11|15
"Kalan maçlarda savaşmamız lazım. Büyük camiayız taraftarlarımız rahat olsun. Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de ligde büyük başarılara imza atacağız."
12
12|15
Ekici'nin forma numarası olarak 10 numarada ısrarcı olmayacağı öğrenildi.