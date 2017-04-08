Şanlıurfaspor: 1 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

Şanlıurfaspor: 1 - Samsunspor: 2
Stat: Şanlıurfa GAP Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Fevzi Özkan (Dk. 57 Halil Köçer), Şaban Özel, Berkay Can Değirmencioğlu, Soro, Abdulaziz Solmaz (Dk. 76 Mertcan Çam), Batuhan Artarslan, Kağan Söylemezgiller, Hüseyin Kala (Dk. 67 Banahane), Batuhan Karadeniz
Samsunspor: Muyters, Fatih Kılıçkaya, Murat Gürbüzerol (Dk. 90 İbrahim Pekşen), Göksu Türkdoğan (Dk. 61 Vedat Bora), Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Kone, Erkam Reşmen, Lumu (Dk. 82 Gökay İravul)
Goller: Dk. 90 Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor, Dk.62 Fatih Kılıçkaya, Dk. 90 Kone (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Şaban Özel, Dk. 76 Batuhan Artarslan, Dk. 79 İzzet Yıldırım, (Şanlıurfaspor), Dk.45 Hasan Kılıç, Dk. 79 Lumu, Dk. 85 Mustafa Sevgi, (Samsunspor)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmayı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14´üncü dakikada Kağan´ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Abdülaziz´in sert şutunda top kaleci Tom´da kaldı.
21´inci dakikada Batuhan Karadeniz'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Hüseyin´in kafa vuruşunda kaleci Tom topu kornere çeldi.
39´uncu dakikada Mustafa´nın pasıyla ceza sahasında buluşan Kone´nin şutunda top kaleci Sinan´da kaldı.
59´uncu dakikada Hüseyin´in pasıyla topla buluşan Batuhan Karadeniz'in şutu auta gitti.
63´üncü dakikada Lombe´nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Fatih'in plase vuruşu ağlara gitti: 0-1.
90´ıncı dakikada Murat´ın pasıyla ceza sahasında buluşan Kone, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
90+1'inci dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Batuhan, topu filelerle buluşturdu: 1-2.