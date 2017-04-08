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Atiba Hutchinson, Trabzonspor'a attığı o golü anlattı

Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendiği maç sonrası Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Cenk Tosun yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 21:52:04 Güncelleme: 22:04:51

Atiba Hutchinson, "Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi oynadı. Birçok doğru iş yaptık. Oyun seyirciler için heyecan vericiydi. Bu oyundan galip çıktık. Trabzonspor'u burada yenmeyi başardık. Ceza sahasına koştum. Gökhan harika ortaladı. Ben de dokundum ve gol oldu" ifadelerini kullandı.

"EN ŞIK GOL TALISCA'DAN"
Siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül ise, "Bana göre maçın kırılma anı Babel ile ikinci golü atamamamız. Oyuncular olarak biz keyif aldık. Ekran başındakiler de öyle düşünüyordur herhalde. Son dakika golüyle kazandığımız için çok mutluyuz. Maçın en şık anı Rodallega'nın direkten dönen topuydu. Maçın en şık golü ise Talisca'dan geldi" dedi.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Maçta bir gol atan Cenk Tosun da, "Attığım golü rahmetli kayınpederime armağan ediyorum. İlk 30 dakika bize yakışan oyunu oynadık. Farkı bulabilirdik ilk yarı. Bize yakışmayan bir gol yedik. Hoca soyunma odasında gerekenleri söyledi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Burada kolay değil geriden gelerek maç çevirmek. Önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

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