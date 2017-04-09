Anderson Talisca, Trabzonspor'u da uzaktan avladı

Beşiktaş’ın süper solağı Anderson Talisca, yine yaptığı yapacağını...

Özellikle attığı frikiklerle adından söz ettiren Brezilyalı futbolcu, dün yine sahne aldı... G.Saray maçında kendine yapılan faulde kazanılan serbest vuruşu ağlara yollayan, geçen hafta da G.Birliği maçında yine kendi kazandığı frikiği doğru adrese postalayan Talisca, dün yine kendini ayakta alkışlattı. 74’te ceza alanı yakınında düşürülen Talisca, harika bir vuruşla kaleci Onur’u çaresiz bıraktı... Skoru 3-3’e getiren yıldız futbolcu, bu sezon ceza sahası dışından attığı gol sayısını da 6’ya çıkardı...



26 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Anderson Talisca, Beşiktaş’ta futbol hayatının en verimli sezonunu yaşıyor. 2014-2015 sezonunu geçirdiği Benfica’da 44 maça çıkan Sambacı, 11 gol atarken 3 de asist yapmıştı. Anderson Talisca bu sezon Siyah-Beyazlı formayla henüz 26. maçında 11 gol ve 5 asiste ulaşarak 16 gole katkı yaptı ve kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yakalamış oldu. Bu arada Kartal, bu sezon Süper Lig’de Talisca’nın gole katkı yaptığı 10 maçın 9’unu kazandı ve hiç yenilmedi.

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