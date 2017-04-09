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Galatasaray Josue'nin bonservisini alıyor

Tudor’un gelişiyle küllerinden doğan Josue’ye, sezon sonunda Porto’dan bonservisi alınır alınmaz yüzde yüz zam yapılacak. Portekizli’nin yıllık kazancının 700 bin Euro’dan 1.4 milyon Euro’ya çıkarılacağı belirtildi

09 Nisan 2017 Pazar, 11:48:12 Güncelleme: 15:11:32

Sezon başında Porto’dan 1 yıllığına kiralanan ve Hırvat teknik direktör İgor Tudor’un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinden çıkıp Sarı-Kırmızılı takımın as oyuncularından biri haline gelen Portekizli oyuncu Josue’nin kaderi resmen değişti.

Özbek yönetimi, bundan 2 ay öncesine kadar geri gönderilmesine kesin gözle bakılan ancak Tudor’la birlikte talihi dönen 26 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisinin alınması için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılı idareciler, gözden düşen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder’ın yerine yerleştirmeyi planladıkları Josue’ye, gelecek sezon takımda kalması halinde hatırı sayılır bir zam yapacaklar.

PORTO İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Bu sezon aldığı 700 bin Euro’luk ücretle Galatasaray’ın en az kazanan oyuncusu konumunda olan Josue’ye, bonservisi alınır alınmaz yüzde yüz zam yapılacağı ve 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için Sarı-Kırmızılı kulübe, 1 milyon 400 bin Euro’ya imza atacağı kaydedildi.

Porto ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Josue için istenen 5 Milyon Euro’luk bonservis bedelinin ise yarı yarıya düşürülmesi için çalışılıyor.

Galatasaray’da bu sezon 26 resmi maçta forma şansı bulan Josue 3 gol atarken, 5 de asist yapma başarısını gösterdi.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

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