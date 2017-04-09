ALMANYA HABERLERİ
09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Quaresma'da son durum!
FUTBOL
Quaresma'da son durum!
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
FUTBOL
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
"Domine etmiş durumdayız"
FUTBOL
"Domine etmiş durumdayız"
FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
FUTBOL
FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
FUTBOL
Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
Bruma yerine o geliyor!
FUTBOL
Bruma yerine o geliyor!
"Ah Atiba ah!"
FUTBOL
"Ah Atiba ah!"
"Anne, baba, Atiba"
FUTBOL
"Anne, baba, Atiba"
Dursun Özbek'ten derbi ve UEFA açıklaması!
FUTBOL
Dursun Özbek'ten derbi ve UEFA açıklaması!
"Almanya'da ayrımcılığa uğradım"
FUTBOL
"Almanya'da ayrımcılığa uğradım"
Josue için flaş karar!
FUTBOL
Josue için flaş karar!
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
FUTBOL
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
"Bu renkleri mi sevmiyorsun!"
FUTBOL
"Bu renkleri mi sevmiyorsun!"
Altın fırsat!
FUTBOL
Altın fırsat!
ÖNE ÇIKANLAR
Mesut Özil Almanya ayrımcılık
FUTBOL

Mesut Özil: Almanya'da ayrımcılığa uğradım

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Alman milli futbolcusu Mesut Özil, Türk kökeni yüzünden Almanya'da girdiği altyapı seçmelerinde haksızlığa uğradığını söyledi

09 Nisan 2017 Pazar, 12:49:47 Güncelleme: 15:13:45

Mesut Özil, İngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, Almanya'da uğradığı ayrımcılık, geçen yıl yaptığı umre ziyareti ve Arsenal'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çocukluğunda Almanya'da büyük bir kulübün seçmelerine gittiğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı ayrımcılığa dair şunları ifade etti:

"Girdiğim altyapı seçmelerinde açık ara sahanın en iyisiydim. Yüzde yüz seçileceğimi düşünüyordum ama öyle olmadı. Kulüpten 'Senin yerine başka birini tercih ettik. Bir hafta daha beklemelisin.' cevabını aldım. Başka bir kulübe gittim ve yine aynısını yaşadım. Bu 3-4 kez başıma gelince yaşadığım ayrımcılığı fark ettim. Babama 'Neden?' diye sorduğumda, bana 'Mesut, seçilmemen yeteneğinle alakalı değil. Bu, Türk kökenin ve adının Mesut olmasıyla ilgili.' yanıtını verdi. Şimdi nasıldır bilmiyorum ama o dönem Almanya'da daha katı bir tutum vardı. Başıma gelenleri büyüdükçe daha iyi anlıyorum."

Tecrübeli futbolcu, geçen yıl yaptığı umre ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla ilgili Almanya'da eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Abartıldığını düşünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaşamalıydım. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. Fotoğrafı paylaştım çünkü birçok taraftar paylaşmamı istedi. Kimseyi kışkırtmak için yapmadım. Bu benim inancım." değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal'daki sözleşmesi gelecek sene sona erecek Mesut Özil, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermediğini aktararak, "Burada mutluyum. Kulüple bir bağım var. Londra'yı seviyorum. Burada yaşamak çok güzel. Kulüp olarak şu anki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek ve bunun için mücadele ediyorum. Yaz aylarında geleceğimle ilgili karar almak için yeterli zamanım olacak." şeklinde görüş belirtti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 3 saat önce
    e bunlara rağmen alman milli takımını seçmişse o zaman konuşmaya hakkı yokdur diyemeyecem ama bunları diline getirmemesi gerek diye düşünüyüyorum.
  • Misafir 3 saat önce
    Zonguldak lı hemşerimi tebrik ederim
  • Misafir 3 saat önce
    onun için mi Alman milli takımını seçtin Stockholm sendromlu Zonguldaklı Alman Mes'uud
  • Misafir 4 saat önce
    madem öyle niye alman milli takımında oynuyosum
  • Misafir 4 saat önce
    madem ayrımcılığa uğradın niye almanyayı seçtin
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
FUTBOL

Quaresma'da son durum!
Dursun Özbek'ten derbi ve UEFA açıklaması!
FUTBOL

Dursun Özbek'ten derbi ve UEFA açıklaması!
Metin Albayrak: Ligi domine etmiş durumdayız
FUTBOL

"Domine etmiş durumdayız"
UEFA kulüpler sıralaması
FUTBOL

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...