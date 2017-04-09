Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray mücadele edecek. Ligde lider konumunda bulunan Beşiktaş ile puan farkı iyice açılan iki takım da Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için ikincilik mücadelesi verecek. Peki Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Çekişmeli geçecek mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

STADYUM KONUMU

18. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 17 maçtan 9'unu Galatasaray, 4'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 22 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Arena'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ MAÇLAR

İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 8 maçtan 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü turuncu-lacivertliler kazandı.

Beşi Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 10, konuk Galatasaray 11 gol attı.

KARŞILAŞMALAR

Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3

2008-2009:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

2009-2010:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

2010-2011:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1

2011-2012:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1

2012-2013:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2

2015-2016:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3

2016-2017:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDEN KOPMAK İSTEMİYOR

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanamayan ve bir maçı eksik olan turuncu-lacivertliler lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Medipol Başakşehir, bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mağlup ettiği Galatasaray'ı bir kez daha yenerek zirve takibini sürdürmenin peşinde.

Galatasaray ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek ve Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor.

ADEBAYOR'UN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Turuncu-lacivertli takımın, Akhisar Belediyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanarak oyundan çıkan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un, Galatasaray maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten kaptan Emre Belözoğlu'nun da hafif sakatlığına rağmen sahadaki yerini alması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Sakatlığı bulunan Doka'nın ise kadroda olması beklenmiyor. Abdullah Avcı'nın ekibinin diğer eksikleri ise fıtık ameliyatı geçiren Bekir İrtegün ile topuğundaki rahatsızlık nedeniyle ayağında alçı olan Egemen Korkmaz.

ALTI FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.