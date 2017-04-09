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Bursaspor'da galibiyet sevinci

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendikleri maçla ilgili, "Galibiyette en önemli rolü taraftarımız oynamıştır. Onların desteği takımı ateşledi." dedi

09 Nisan 2017 Pazar, 13:35:06 Güncelleme: 13:38:58

Paçacı, yaptığı açıklamada, ligde rahat bir konuma ulaşmaları için galibiyetin kendileri açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Kardemir Karabükspor karşısında hem oyun hem de skor anlamında iyi işler yaptıklarını ifade eden Paçacı, "Maçta emeğimizin karşılığı olan 3 puanı 3 golle almayı bildik. Saha içinde canla başla mücadele eden oyuncularımızı kutluyorum. Ancak bu galibiyette en önemli rolü taraftarımız oynamıştır. Onların desteği takımı ateşledi." diye konuştu.

Suat Paçacı, alınan galibiyetle takımın öz güveninin de geri geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kardemir Karabükspor maçına baktığımızda, baştan sona üstün oynayan taraf bizdik. İlk yarıda en az 6-7 pozisyon ürettik ama golle sonuçlandıramadık. İkinci yarıda daha dikkatliydik ve pozisyonları değerlendirerek galip geldik. Rakip takımı baskı altına almamızda taraftarlarımızın da etkisi oldukça fazlaydı. Bu galibiyeti tribünlere gelip takımı ateşleyen, taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

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