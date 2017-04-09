Beşiktaş'ın golcüleri durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup ederek zorlu bir haftayı geride bırakan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, attıkları gollerle takımlarının şampiyonluk mücadelesinde büyük katkıda bulunuyor.



Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk hedefinde Trabzonspor maçını Atiba Hutchinson'ın yanı sıra bu üç oyuncusunun golleriyle aşmayı başardı.



Beşiktaş, ligde yaptığı 27 maçta 54 gol atarken, bunların büyük bölümünü Cenk Tosun, Talisca ve Aboubakar ile buldu. Şu ana dek 33 lig golüne imza atan üç oyuncu, hücumda takımlarına yüzde 61,1'lik destek verdi.



LİGİN İKİNCİ YARISINDA KATKILARI ARTTI

Şampiyonluk mücadelesinde zorlu maçlara çıkan siyah-beyazlılarda, üç oyuncu özellikle ikinci yarıda katkılarını artırmayı bildi.



Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın kaydettiği 30 golün 17'sinde imzası bulunan Cenk, Talisca ve Aboubakar, bu dönemde yüzde 56,6'lık katkı yaptı. Sezonun ikinci yarısındaki 10 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, 24 kez rakip fileleri havalandırırken üç golcü, 16 kez bu sevinci yaşadı ve desteklerini yüzde 66,6'ya çıkardı.



İLK KEZ AYNI ANDA GOL ATTILAR

Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun, bu sezon ilk kez bir lig maçında birlikte gol sevinci yaşadı.



Siyah-beyazlı ekibin daha önce yaptığı maçlarda bu üç oyuncudan ikisi aynı anda hücumda katkı verebilmişti. Ligin ilk yarısında Antalyaspor maçında Aboubakar, Talisca ikilisi gole katkı verirken, Adanaspor karşısında ise Aboubakar ile Cenk skora destekte bulundu. İkinci yarıda Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor mücadelelerinde Talisca-Cenk, gol sevinci yaşarken Trabzonspor karşısında bu isimlere Aboubakar da eklendi.



CENK TOSUN KENDİNE GELDİ

Siyah-beyazlı ekibin bu sezonki en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, Trabzonspor mücadelesinde attığı golle 5 maçlık suskunluğunu sonlandırdı.



Ligde 17. kez fileleri havalandıran ve gol krallığı yarışında iddiasını sürdüren Cenk, ikinci yarıdaki uzun süreli suskunluğuna rağmen 7 kez sonuca gitti. Atiker Konyaspor maçında hat-trick yapan siyah-beyazlı oyuncu, sezonun ilk yarısında olduğu gibi ikinci devredeki Trabzonspor maçında da golünü attı.



TALİSCA İÇİN MESAFE FARK ETMİYOR

Son haftalardaki performansıyla dikkati çeken Talisca ise ceza alanı dışında rakiplerinin korkulu rüyası oldu.



Trabzonspor maçındaki golüyle Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, bunların 6'sını ceza alanı dışından kaydetti.



Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında serbest vuruştan fileleri havalandıran Talisca, her iki yarıdaki Akhisar Belediyespor maçlarında ise ceza alanı dışından gol atmayı başardı. Anderson Talisca, Osmanlıspor mücadelesinde de aynı şekilde fileleri havalandırmayı başardı.



Sakatlığı nedeniyle ilk yarının büyük bölümünde takımından ayrı kalan ve 4 gol atabilen Talisca, ikinci yarıda ise 5 gole imza attı.



ABOUBAKAR DA FORMUNU YÜKSELTTİ

Siyah-beyazlı takımda Talisca gibi kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar da formunu yükselten oyuncular arasında yer aldı.



İlk yarıda daha çok kaçırdığı pozisyonlarla gündeme gelen Aboubakar, ligin ikinci yarısında daha etkili performans ortaya koydu. Sezonun ilk bölümünde 3 kez gol sevinci yaşayan Aboubakar, ikinci yarıda 4 kez topu filelerle buluşturdu.



21 MAÇA KATKI VERDİLER

Siyah-beyazlı ekibin 3 golcüsü bu sezonki 27 maçın 21'inde hücumda takımlarına katkı verdi.



Bu sezon sadece Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Cenk, Talisca ve Aboubakar, 6 maçta suskun kaldı.



Cenk Tosun, bu sezonun tüm maçlarında görev alan isim olurken, 13 karşılaşma gol sevinci yaşadı. Talisca ise 16 karşılaşmanın sadece 7'sinde hücumda kendini göstermesine rağmen 9 gole ulaşmayı başardı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından 20 maçta şans verilen Aboubakar da 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

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