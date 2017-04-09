BEŞİKTAŞ HABERLERİ
09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Quaresma'da son durum!
FUTBOL
Quaresma'da son durum!
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
FUTBOL
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
"Domine etmiş durumdayız"
FUTBOL
"Domine etmiş durumdayız"
FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
FUTBOL
FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
FUTBOL
Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
Bruma yerine o geliyor!
FUTBOL
Bruma yerine o geliyor!
"Ah Atiba ah!"
FUTBOL
"Ah Atiba ah!"
"Anne, baba, Atiba"
FUTBOL
"Anne, baba, Atiba"
Dursun Özbek'ten derbi ve UEFA açıklaması!
FUTBOL
Dursun Özbek'ten derbi ve UEFA açıklaması!
"Almanya'da ayrımcılığa uğradım"
FUTBOL
"Almanya'da ayrımcılığa uğradım"
Josue için flaş karar!
FUTBOL
Josue için flaş karar!
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
FUTBOL
Derbi sonrası Beşiktaş'ta flaş ayrılık
"Bu renkleri mi sevmiyorsun!"
FUTBOL
"Bu renkleri mi sevmiyorsun!"
Altın fırsat!
FUTBOL
Altın fırsat!
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Quaresma
FUTBOL

Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında sakatlanan Ricardo Quaresma'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

09 Nisan 2017 Pazar, 16:53:56 Güncelleme: 17:07:18

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile dün yapılan maçta sakatlanan Ricardo Quaresma'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, Trabzonspor mücadelesinde sakatlanıp oyundan çıkan Quaresma'nın gerçekleştirilen ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildiği bildirildi.

Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Metin Albayrak: Ligi domine etmiş durumdayız
FUTBOL

"Domine etmiş durumdayız"
Atiba Hutchinson sosyal medyayı salladı
FUTBOL

"Anne, baba, Atiba"
Trabzonspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları
FUTBOL

"Ah Atiba ah!"
Anderson Talisca, Trabzonspor'u da uzaktan avladı
FUTBOL

Bir Talisca klasiği!