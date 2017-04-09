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Sunderland: 0 - Manchester United: 3
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Sunderland: 0 - Manchester United: 3

Premier Lig'de 30. hafta maçında Manchester United, Sunderland'i 3-0 mağlup etti

09 Nisan 2017 Pazar, 17:29:27 Güncelleme: 20:40:30

Manchester United Stadium of Light'ta, kümede kalma mücadelesi veren Sunderland'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Ibrahimovic'in attığı golle 1-0 öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 43. dakikada Ander Herrera'ya yaptığı müdahale sonrası Sebastian Larsson'un kırmızı kart görmesiyle iyice rahatladı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan United, 46. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

89. dakikada Marcus Rashford, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla skoru belirledi. Manchester United 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonuçla puanını 57'ye çıkaran Manchester United 5. sıraya yerleşti. Ligin dibindeki Sunderland ise 20 puanda kaldı.

EVERTON, LEICESTER'I YIKTI
Günün bir diğer maçında Everton sahasında Leicester City'i 4-2 mağlup etti.

Henüz ilk dakikada Davies'in golüyle öne geçen Everton'a 5'te Slimani ve 10. dakikada Albrighton'un golleriyle cevap veren Leicester 2-1 öne geçti.

Everton maçta geri döndü ve 23 ve 57. dakikalarda Lukaku ile 41'de Jagielka ile maçı 4-2 kazandı.

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