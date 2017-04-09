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Bologna: 0 - Roma: 3 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 31. haftasında şampiyonluk yarışı veren Roma, deplasmanda Bologna'yı 3-0 mağlup etti

09 Nisan 2017 Pazar, 18:10:43 Güncelleme: 20:42:44

Serie A'da lider Juventus ile şampiyonluk mücadelesi veren Roma, Bologna'ya konuk oldu. 25'te Fazio ve 41. dakikada Salah'ın golleriyle Roma devreyi 2-0 önde kapattı.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren konuk ekip, 75'te Dzeko ile maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla Roma puanını 71'e yükselterek lider Juventus'un 6 puan gerisinde ikinciliğini sürdürdü. Bologna ise 34 puanda kaldı.

Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Crotone: 2 - Inter: 1
Milan: 4 - Palermo: 0
Udinese: 3 - Genoa: 0
Cagliari: 2 - Torino: 3
Sampdoria: 2 - Fiorentina: 2

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