Bologna: 0 - Roma: 3 | MAÇ SONUCU

Serie A'da lider Juventus ile şampiyonluk mücadelesi veren Roma, Bologna'ya konuk oldu. 25'te Fazio ve 41. dakikada Salah'ın golleriyle Roma devreyi 2-0 önde kapattı.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren konuk ekip, 75'te Dzeko ile maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla Roma puanını 71'e yükselterek lider Juventus'un 6 puan gerisinde ikinciliğini sürdürdü. Bologna ise 34 puanda kaldı.

Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Crotone: 2 - Inter: 1

Milan: 4 - Palermo: 0

Udinese: 3 - Genoa: 0

Cagliari: 2 - Torino: 3

Sampdoria: 2 - Fiorentina: 2