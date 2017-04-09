Adanaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattında yer alan iki takımdan Adanaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

5. dakikada Kweuke'nin ayağından penaltı ile golü bulan Rizespor devreyi 1-0 önde kapattı.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda da etkili olan taraftı... 68'de Saadane ve 85. dakikada Petrucci'nin golleriyle skor 3-0'a geldi.

90'da penaltıdan Gueye Adanaspor adına tek golü attı ve maç 3-1 Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 8 hafta sonra galibiyetle tanışan Çaykur Rizespor puanını 23 yaparken, Adanaspor ise 20 puanda kaldı.

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ADANASPOR: 1 - ÇAYKUR RİZESPOR: 3

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

ADANASPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Didi, Ramos, Renan Diniz, Gleison, Tevfik Altındağ (Dk. 70 Reynoldo), Foguinho, Koman, Ahmet Dereli (Dk. 87 Cem Özdemir), Magaye

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Edomwonyi (Dk. 65 Igiebor), Süleyman Koç (Dk. 84 Özgür Çek), Robin Yalçın, Petrucci, Oğuz Han Aynaoğlu, Kweuke (Dk. 87 Jantscher)

GOLLER: Dk. 5 Kweuke (Penaltıdan), Dk. 68 Saadane, Dk. 85 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Magaye (Penaltıdan) (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 63 Ramos, Dk. 66 Foguinho (Adanaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol tarafında Emre Uğur Uruç'un Süleyman Koç'a müdahalesi sonrası hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada atışı kullanan Kweuke, topu filelere gönderdi: 0-1

32. dakikada Ahmet Dereli'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

37. dakikada Süleyman Koç'un kullandığı köşe vuruşunda altıpasın önüne gelen topu savunma kafayla uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Saadane, mükemmel bir vuruşla, kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-2

82. dakikada sol kanattan Komanın ceza alanına gönderdiği ortaya dokunan olmayınca top doğrudan auta gitti.

85. dakikada Çaykur Rizespor'un üçüncü golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Petrucci, önce rakibi Emre Uğur Uruç'tan, sonra da ceza alanı içinde Didi'den sıyrıldı. Petrucci, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

89. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Ceza sahasının sol çaprazında Oğuz Han Aynaoğlu'nun, Renan Diniz'i arkadan ittiği gerekçesiyle hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada atışı kullanan Magaye, şık bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-3.