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Başakşehir - Galatasaray maçına doğru

Bir tarafta Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye çalışan Galatasaray... Diğer yanda ise hem lider Beşiktaş’ı yakalamak hem de ikinciliği sağlama almak isteyen Başakşehir... Aslan ve Abdullah Avcı’nın ekibi arasındaki kapışma Devler Ligi yarışının kaderini çizecek

09 Nisan 2017 Pazar, 23:02:08 Güncelleme: 10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:01:47

Süper Lig’in ilk yarısında evinde boyun eğdiği ve Türkiye Kupası’nda elendiği Medipol Başakşehir’den rövanşı almak isteyen Galatasaray, kritik maça odaklandı.

Şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraksa da ikinci olarak Devler Ligi’ne katılmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, rakibini yenerek aradaki puan farkını 1’e indirmenin hesaplarını yapıyor. Trabzon’dan galibiyetle dönen lider Beşiktaş’ın 8 puan gerisine düşen Medipol Başakşehir ise bir taşla iki kuş vurma derdinde...

Turuncu-Lacivertliler, Cimbom’u alt ederek hem şampiyonluk umutlarını sürdürmek hem de ikinciliği sağlama almayı amaçlıyor. Abdullah Avcı yönetiminde adeta peri masalı gibi bir sezon geçiren Başakşehir, sahasında Aslan’ın bileğini bükerek puan kayıplarına son vermeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLUĞU BELİRLEYEBİLİR
Beşiktaş’ın gözü kulağı da bu maçta olacak... Cimbom’un deplasmanda kazanması halinde haftayı 8 puan önde kapatacak olan Kartal, koltuğu sağlama alacak. Başakşehir’in takılması halinde Siyah-Beyazlılar, ligin bitimine 7 hafta kala 3. yıldız hazırlıklarına başlayacak.

İBRE JOSUE'DEN YANA
Geçtiğimiz hafta 4-0 kazanılan Adana maçında büyük bir sürpriz yaparak Wesley Sneijder’ı yedek soyunduran teknik direktör İgor Tudor’un, M.Başakşehir karşısında da kazanan 11’i bozmayı düşünmediği bildirildi. Orta alanda kaptan Selçuk İnan’ın yanında yine Josue’ye görev vermeyi planlayan Hırvat teknik adamın, Sneijder ile sakatlıktan yeni kurtulan Bruma’yı oyunun gidişatına göre kullanmak istediği öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Ferhat, Emre Belözoğlu, Mahmut, Edin Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal (Adebayor)

GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Linnes, Josue, Selçuk, Yasin, Podolski, Rodrigues (Bruma), Eren (Sneijder)

HABERTÜRK SPOR

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