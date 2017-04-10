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Atiba Hutchinson Erdal Torunoğulları
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"Atiba Hutchinson çok büyük bir futbolcu"

Taraftarların yere göğe sığdıramadığı Atiba’nın çok özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Torunoğulları, “Onu Beşiktaş’a kazandırdığım için gururluyum. Ne kadar saygı duysak azdır. Büyük profesyonel. Keşke biraz daha genç olsaydı” diye konuştu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:53:03 Güncelleme: 11:32:50

Taraflı tarafsız herkesin performansına şapka çıkarttığı Atiba Hutchinson, 34 yaşında olmasına rağmen futboluyla büyülüyor, gençlere taş çıkartıyor... Taraftarın Atiba sevgisi o kadar büyük ki, sosyal medyada “Annem, babam ve Atiba... Bir ilimize ismi verilsin” şeklinde mesajlar bile atılıyor.

Trabzonspor deplasmanında uzatmada attığı kafa golüyle Beşiktaş’ı 4-3’lük zafere taşıyan Kanadalı ön liberoyu 2013 yılında Siyah-Beyazlı takıma kazandıran Kartal’ın dış ilişkiler ve UEFA’dan sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Habertürk’e konuştu.

Atiba’nın müthiş bir profesyonel olduğunun altını çizen Torunoğulları, “Bilic, Atiba’nın ismini verdiğinde açıkçası böyle bir oyuncuyu hiç duymamıştım. Düşünün Hollanda’da oynamasına rağmen ilgimi çekmemişti. Çok büyük bir futbolcu olduğunu herkese gösterdi. Onu Beşiktaş’a kazandırdığım için mutlu ve gururluyum. Onun gibi bir oyuncuya ne kadar saygı duysak azdır. Keşke biraz daha genç olsaydı. Bundan sonra Beşiktaş’a yeni Atiba’lar bulmak önemli” diye konuştu.

‘PERFORMANSIMDAN MEMNUN MUSUN?’
“Ahtapot” lakaplı yıldız, Bilic’in “Atiba’yı mutlaka alın, onunla 3-4 bölgeyi kapatırım” raporu üzerine Antalyaspor’a gitmek üzereyken bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer edilmişti. Atiba’nın, Trabzonspor maçı öncesi Torunoğulları’yla telefonla görüşerek, “Performansımdan mutlu musun? Bu sene de şampiyon yapacağız takımı” dediği öğrenildi. Torunoğulları’nın ise “Senden kim memnun olmaz, iyi ki bizi bırakıp Ada’ya gitmedin. Sen benim yaptığım ilk transferdin, ne kadar iyi bir iş çıkardığımızı herkese gösterdin” sözleriyle Atiba’nın performansını övdüğü ifade edildi.

HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

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