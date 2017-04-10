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Mehmet Uğur Tülümen Sivas Belediyespor
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Mehmet Uğur Tülümen kalp krizi geçirdi

Sivas Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Amed Sportif maçından sonra kalp krizi geçirdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:12:42 Güncelleme: 10:52:11

Spor Toto 2'inci Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor'un 32 yaşındaki futbolcusu Mehmet Uğur Tülümen, Amed Sportif maçından sonra kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sivas Belediyespor ile Amed Sportif arasında 1-1 sona eren karşılaşmanın hemen sonrasında rahatsızlanan forvet oyuncusu Mehmet Uğur Tülümen, Medicana Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Uğur Tülümen'e anjiyo yapıldı.

Sivas Belediyespor Kulübü, karşılaşmada 90 dakika forma giyen Mehmet Uğur Tülümen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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