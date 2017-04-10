Fenerbahçe-Akhisar maçı yazar yorumları

DICK'TEN ERKEN EMEKLİLİK

SERDAR ALİ ÇELİKLER

Teknik direktörlük mesleğini bırakma kararı almış, 7 hafta sonra bu ülkeden ayrılma konusunda anlaşmış olabilirsiniz. Sürekli vurguladığınız gibi kendinizin kurmadığı takımın kalitesinden şikayet edebilirsiniz..

Yönetimi eleştirebilir, oyuncularınızın bir kısmından memnun olmayabilirsiniz.

Hatta ve hatta “Benim burada ne işim var!” diye de sorabilirsiniz.

Bu iş hayatımızda hepimizin başına gelebilir. Hepimiz benzer hisler taşıyabiliriz bazı işyerlerine veyahut işverenle karşı. Ama insanın mesleğine değer vermemesine anlam veremiyorum. Dün Dick Advocaat kendisine olan saygımı tüketen bir teknik adamlık sergiledi. Takımına zaten tek bir taktik çalışması yaptırmadığı, hücum varyasyonu çalıştırmadığı belli. Oyunculara bir diziliş ve formasyon belirleyip sahaya sürüyor. Rakip analizi falan da yapılmıyor zaten.

Tüm bunları anlar, onaylamasam da “Nasıl olsa gidecek adam. kimsenin konsantresi yok. Onun da olmaması normal” derim. Ama bazı oyuncuları ısrarla kötü oynarken, bazılarına kramp girerken bir tane bile oyuncu değiştirmemesini anlayamam. Madem sahaya çıktınız, oyuna müdahale edecek, takımınızın daha iyi oynamasını sağlamaya çalışacaksınız. Hiç olmazsa yorulan oyuncularınıza acıyıp yedek kulübesinden destek alacaksınız. Erken emeklilik kararını anlıyorum ama kendi mesleğine ihanet edişini affedemem.

Maça gelince, Volkan Demirel katkısı ile kalecisiz maça başlayan F.Bahçe, savunmada da orta alanda da hücumda da yetersiz; en önemlisi bilinçsiz bir haldeydi. İlk yarının sonunda duran topta rakibin kendi kalesine attığı şans golü skoru getirse de 2. devrede Sokol’un; Kjaer-Volkan Demirel ortak hatasıyla kazandırdığı penaltı ile Aklhisar beraberliği sağladı. Ligin en az gol atan ekibi olan Akhisar 2 net gol pozisyonundan da yararlanamayınca Josef’in yine şans golü ile yenik duruma düştü. Lens’in skoru belirleyen golü son saniye piyangosu idi. Oyunun hakkı beraberlikti ama skoru almayı bilen F.Bahçe oldu.

F.BAHÇE YEDEK KULÜBESİ

Biri bile oyuna girmedi. Sabırları dolayısıyla tebrik ediyorum.

HALİL UMUT MELER

Penaltı pozisyonunda Volkan Demirel’e kırmızı kart vermesi gerekliliğini eyyamdan sarıya çevirmesi bir yana maç boyu en az 5 avantaj kesti. Gazlanıyor ama ondan bir şey olması zor, çünkü futbolu bilmiyor.

ALIŞTIK ARTIK

FAİK ÇETİNER

Maçtan önce bu defa farklı bir oyun seyretsek, farklı bir yazı yazsak diye düşünüyoruz. Oyun başlıyor, dakikalar ilerliyor, yine hayal kırıklığı yaşıyoruz. F.Bahçe kendi evinde yine etkisiz, yine sessiz... Tribünde seyirci yok. Ayrıca bu futbola seyirci niye gelsin ki? Van der Wiel, Advocaat torpiliyle sahada. Hasan Ali, savunmacı mı, hücumcu mu, belli değil. Mehmet Topal, Alper Potuk ve Josef bir varlar bir yoklar... “Git” denilen, protesto edilen Aatif takımın en isteklisi... Van Persie ‘bir gol atayım da bu günü de kurtarayım’ kafasında!.. Herkes yine ümitle Lens’e bakıyor, onu bekliyor. Devre biterken de Lens bir korner atıyor, falsoyu veriyor, arkadaşlarına yaptıramadığını Lopes’e yaptırıyor, bir ters kafa ve gol geliyor. Peki Akhisar ne yapıyor? Kocaman bir hiç! Yan pas, yan pas; al gülüm ver gülüm, hepsi bu...

F.Bahçe ikinci yarı açılır diyoruz. Bu yarının başında bu defa Kjaer’in kaptırdığı top sonrası, Volkan Demirel çaresizce penaltı yaptırıyor. Akhisar beraberliği yakalıyor. Sonra F.Bahçe oyunu rakip alana yığıyor. Ve de ilk pozisyonunda Josef’le öne geçiyor. Geriye kalan dakikalarda Advocaat, kulübeye müracaat etmiyor. Akhisar çırpınıyor ama son noktayı Lens koyuyor. Sonuç olarak Kadıköy’deki ‘futbolsuzluğa’ ve yaşananlara artık alıştık. Bu futbolsuzluğa rağmen F.Bahçe zirve hesapları yapıyorsa yine de şanslı sayılır.

MELER'DEN TEMİZ YÖNETİM

BÜLENT YAVUZ

F.Bahçe-Akhisar maçında genç bir FIFA hakemi vardı. 90 dakika boyunca çok dikkatli ve titizdi. Maçı adeta avucunun içine aldı. Topa hep yakın olduğu için verdiği kararların neredeyse tamamı doğruydu. Her iki takım oyuncuları, hakeme saygılı davrandı. Tartışılacak bir pozisyon var. O da Akhisar’ın kazandığı penaltı sonrası kaleci Volkan Demirel’e çıkan sarı karttı. Oyun kurallarına baktığımızda topun istikametinin auta doğru olması, kaleye doğru hamle yapan iki F.Bahçeli oyuncunun olması bana göre de sarı kartı gerektirirdi. Bu yüzden hakemin çıkardığı sarı karta katılıyorum. Kırmızı kart olmalıydı diyenlere de bariz gol şansı kriterlerine de bakınız derim. Maçın diğer pozisyonlarında Halil Umut Meler’in çağdaş yorumları vardı ki bunlar genç hakeme çok yakıştı doğrusu. Yüzü temiz, kalbi temiz, kafası boş ve adil... Ne görürse onu çalıyor. Biz de hakemlerden zaten bunu istiyoruz.