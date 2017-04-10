Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 21.45te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Juventus (İtalya) - Barcelona ( İspanya)

Borussia Dortmund ( Almanya) - Monaco ( Fransa)

12 Nisan:

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City ( İngiltere)