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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:29:10 Güncelleme: 12:32:02

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 21.45te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Juventus (İtalya) - Barcelona ( İspanya)

Borussia Dortmund ( Almanya) - Monaco ( Fransa)

12 Nisan:

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City ( İngiltere)

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