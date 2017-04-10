Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 21.45te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Juventus (İtalya) - Barcelona ( İspanya)
Borussia Dortmund ( Almanya) - Monaco ( Fransa)
12 Nisan:
Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City ( İngiltere)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER