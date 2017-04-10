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Lucescu: Hedefler için Zenit'in teklifini kabul etmiştim

Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran Mircea Lucescu, Rusya'da geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:02:27 Güncelleme: 16:04:12



Shakhtar Donetsk'deki parlak kariyeri sonrası Rusya'nın köklü ekibi Zenit'in başına geçen Mircea Lucescu, Rusya'yı sallayan açıklamalar yaptı.

Rusya Ligi'nin 22. haftasında oynanan mücadelede Anzhi'ye ev sahibi olduğu maçta diş geçiremeyen Luce'nin ekibi, 1-1'lik skora razı oldu. Kayıp 2 puan sonrası beklentilerin daha da uzağında kalan Mircea Lucescu ve Zenit'in durumu tartışılır hale geldi.

AYRILIK SİNYALİ VERDİ
İki puanlık kayıp sonrası gazetecilerine soru yağmuruna tuttuğu Lucescu, ilk kez ayrılık sinyali verdi. Bir gazetecinin, "Önümüzdeki sezon da Zenit'te olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Rumen teknik adam, şunları söyledi: "Kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek. Şu anda net konuşmak için erken bir zaman. Alacağım bu karar, farklı durumlara bağlı. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

Zenit'e gelmesinin altında önemli nedenler olduğunu ifade eden Luce, "Bazı hedefler için Zenit'in teklifini kabul etmiştim" ifadesini kullandı. Luce'nin bu açıklamaları sonrası Zenit'le yola devam edip etmeyeceği, tarafların nasıl bir yol izleyeceği daha da merak konusu oldu.

(Fanatik)

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