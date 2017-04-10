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Yılmaz Vural: Kalan 7 haftada her şeyi başarabiliriz

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural "Ligdeki 7 maçımızın 4'ü dışarıda, bu yüzden mutlaka deplasmanda da kazanmayı başarabilmemiz gerekiyor" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:29:21 Güncelleme: 17:31:26

TFF 1. Lig'de 18 Nisan Salı günü deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, dış sahada oynayacakları maçlarda da kazanmak zorunda olduklarını, kalan 7 haftada her şeyi başarabileceklerini söyledi.

Vural, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son oynadıkları 2 maçta çok gol pozisyonuna girememelerine rağmen rakiplerine de fazla gol şansı vermediklerini kaydetti.

Takımın savunma ve orta saha problemini büyük ölçüde çözdüklerini ancak hücumda sorun yaşadıklarını belirten Vural, şöyle konuştu:

"Hücuma katılmayı biraz daha etkin hale getirmemiz gerekiyor. Oynadığımız iki maçta da top daha fazla bizdeydi. Bizim üstünde inatla durduğumuz bir konu var, bu da bölge oyunu oynama. Boluspor maçında bunu istediğimiz şekilde uygulayamadık. Top tutma konusunda da sorunlar yaşadık. Bunu çözmemiz gerekiyor. Eşleşme ve rakibe pozisyon vermeme konularında ise önemli yol katettik, bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Maç kazanması gereken bir takımız, dolayısıyla eksiklerimizin üzerinde duracağız."

Vural, yaklaşık 3 haftadır takımla birlikte olduklarını belirterek, "Bazı alışkanlıklar var ama bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Deplasmanlarda takımımızın performansına bakıyorum; 4 galibiyet, 3 beraberliğimiz var. Evimizde gösterdiğimiz başarıyı deplasmanda tekrarlayamıyoruz. Ligde kalan 7 maçımızın 4'ü dışarıda, bu yüzden mutlaka deplasmanda da kazanmayı başarabilmemiz gerekiyor." dedi.

Ligin 28. haftasında karşılaşacakları Bandırmaspor'un 22 puanla en alt sırada yer aldığını hatırlatan Vural, "Oynadıkları maçlara baktığımız zaman iyi performans göstermelerine rağmen talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını görüyoruz. Hem iç saha hem de deplasmanda oynadıkları maçları yardımcı hocalarımıza izlettim, analizlerini yapıyoruz. Çok zor bir maç olacak, iki taraf da hedefleri doğrultusunda kazanmaları gereken bir maça çıkacak." diye konuştu.

Vural, en büyük dayanaklarının taraftarları olduğunu vurgulayarak, "Umutlarını kesinlikle yitirmesinler. Kalan 7 haftada her şeyi başarabiliriz, önemli olan moral seviyesini yüksek tutmak." diye görüş belirtti.

Kalan 7 haftada sadece takıma odaklanacağını bildiren Vural, şunları kaydetti:

"Bu süreçte benim çoluğum da çocuğum da Göztepe. Futbolcularım da özel hayatlarını bırakacak. İki saat dahi bir yerlerde oturup çay içmeyeceğiz. Gecemizi gündüzümüzü tesislerde geçireceğiz. Futbolcularımızın ve bizim sorumluluğumuz çok büyük. Başkanımızın emekleri, taraftarımızın sevgisi için yaşamımızı bir kenara bırakacağız."

Öte yandan Göztepe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Prince Segbefia'nın tedavisinin devam ettiği, Canberk Dilaver, Halil Akbuar ve Emre Aygün'ün yarın takımla çalışmalara katılacağı, sol iç yan bağında sorun olan Murat Akın'ın yarın MR'ının çekileceği bildirildi.

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