YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
FUTBOL
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
FUTBOL
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
FUTBOL
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
FUTBOL
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
Tudor'dan sürpriz kararlar!
FUTBOL
Tudor'dan sürpriz kararlar!
11'ler belli oldu!
FUTBOL
11'ler belli oldu!
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
FUTBOL
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
FUTBOL
Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
"O atmosferi henüz göremedim"
FUTBOL
"O atmosferi henüz göremedim"
Orman'dan taraftarlara mesaj
FUTBOL
Orman'dan taraftarlara mesaj
Kayserispor'dan hakeme tepki
FUTBOL
Kayserispor'dan hakeme tepki
Levent Şahin istifa nedenini açıkladı!
FUTBOL
Levent Şahin istifa nedenini açıkladı!
"Dick'ten erken emeklilik"
FUTBOL
"Dick'ten erken emeklilik"
Olcay Şahan'a uçakta sürpriz
FUTBOL
Olcay Şahan'a uçakta sürpriz
ÖNE ÇIKANLAR
Evkur Yeni Malatyaspor
FUTBOL

Malatya şampiyonluğa kilitlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, yeni bir galibiyet serisi yakalayarak, şampiyonluğu garantilemek istediklerini belirtti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:36:50 Güncelleme: 17:40:07

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı, yazılı açıklamasında, puan farkını açarak ligi lider tamamlamak istediklerini aktardı.

Ümraniyespor karşılaşmasında istedikleri neticeyi alamadıklarını ve mağlup olduklarını hatırlatan Ravcı, "Bunun için üzgünüz, taraftarımıza bunu telafi edeceğimizin sözünü veriyoruz. Sonuç itibarıyla puan farkını koruyarak geri döndük." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın amatör müsabaka havasında geçtiğini ileri süren sarı-siyahlı kulübün sportif direktörü, "Hızla gelişen Türkiye'de bu tür statlarda TFF 1. Lig düzeyinde maç oynamak, oynattırmak Türk futbolunu geriye götürür. Bir tarafta iş makineleri diğer tarafta bomboş araziler, maçın havası sanki amatör müsabaka gibiydi. Oyuncularımız motive olmakta zorlandı. Kötü zemin oyunumuzu olumsuz etkilerken, rakip buna alışkın olduğu için onların işini kolaylaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeye rağmen karşılaşma boyunca tüm kontrolün kendilerinde olduğunu savunan Ravcı, "Ümraniyespor mağlubiyetini çok büyütmüyoruz. Nihayetinde her maçı kazanarak şampiyon olamazsınız. Bazen yol kazaları olacak. Yeni bir seri başlatıp, en erken şekilde şampiyonluğu garantilemek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Ali Ravcı, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın yenilgiden sonra şampiyonluk şarkılarına ve tezahüratlarına tanık oldum. Onlar bunu kesmesinler. Aynı havayla devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışı sadece sahada verilmiyor. Bu bir psikolojik yarış. Camianın hep inanıp, güvenip destek verip, futbolcuları belli bir üst seviyede tutması lazım. İniş, çıkışlarda büyük hedef düşünülerek, soğuk kanlı olmak gerek."

Ravcı, taraftarın enerjisini bu hafta sahalarında oynayacakları Eskişehirspor maçına vererek, aylar sonra İnönü Stadı'nda takımlarını şampiyon gibi karşılamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dünya devleri Monchi'nin peşinde!
FUTBOL

Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama... ...
Süper Lig'in transfer rekorları
FUTBOL

Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
Sabri Sarıoğlu kadroya alınmadı
FUTBOL

Kadro dışı kaldı, kampı terk etti!
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...