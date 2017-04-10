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Altınordu: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Altınordu, Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:02:19 Güncelleme: 18:04:38

ALTINORDU: 2 - BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 0

STAT: Bornova
HAKEMLER: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Candaş Elbil

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı (Dk. 90+1 Ali Mert Aydın), Arif Morkaya, Serkan Göksu (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Erdoğan Yeşilyurt, Okan Derici (Dk. 78 Alican Özfesli), Fatih Aktay
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Uğur Akdemir (Dk. 77 Tevfik Köse), Rıza Efendioğlu, Akakpo, Özgür Özkaya, Ramazan Civelek (Dk. 71 Erhan Kartal), Murat Ceylan (Dk. 32 Bonilla), Erdal Güneş, Ekigho, Gökhan Alsan, Muhammet Reis

GOLLER: Dk. 8 ve 28 Okan Derici (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 46 Muhammet Reis, Dk. 64 Özgür Özkaya, Dk. 85 Rıza Efendioğlu (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 59 Arif Morkaya, Dk. 71 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

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