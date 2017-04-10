AVRUPA LİGİ HABERLERİ
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
FUTBOL
Resmen açıkladı: "Geçen sene Oğuzhan'ı alamadık ama..."
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
FUTBOL
Süper Lig tarihinin en pahalı transferi!
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
FUTBOL
Fenerbahçe'yi kahreden haber!
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
FUTBOL
Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
Aslan Avcı'sı! Tam 4 gol...
FUTBOL
Aslan Avcı'sı! Tam 4 gol...
Paşa, Konya'yı elinden kaçırdı!
FUTBOL
Paşa, Konya'yı elinden kaçırdı!
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
FUTBOL
Arda Turan'dan bile değerliydi! Şimdi 1. Lig'de...
Advocaat, Galatasaray'ı takipte!
FUTBOL
Advocaat, Galatasaray'ı takipte!
"Doping yapanın canını yakarız"
FUTBOL
"Doping yapanın canını yakarız"
Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
FUTBOL
Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
"O atmosferi henüz göremedim"
FUTBOL
"O atmosferi henüz göremedim"
Orman'dan taraftarlara mesaj
FUTBOL
Orman'dan taraftarlara mesaj
Kayserispor'dan hakeme tepki
FUTBOL
Kayserispor'dan hakeme tepki
Levent Şahin istifa nedenini açıkladı!
FUTBOL
Levent Şahin istifa nedenini açıkladı!
ÖNE ÇIKANLAR
Quaresma
FUTBOL

Beşiktaş'ta Quaresma antrenmana katılmadı!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü. Tedavisi devam eden Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 20:05:01 Güncelleme: 20:16:05

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 13 Nisan Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, top sürme ve pas çalışmasının ardından minyatür kaleli maç yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana Trabzonspor müsabakasında sakatlanan ve sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma katılmadı.

Beşiktaş, Olympique Lyon maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

TALİSCA VE CENK'TEN FRİKİK ŞOVU

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile golcü oyuncusu Cenk Tosun, antrenmanda attıkları frikik golleriyle dikkati çekti.

Çift kale maç sırasında takımdan ayrılan Talisca, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Gökhan Gönül ve Marcelo, serbest vuruş çalışması yaptı.

Talisca, arka arkaya attığı şık frikik golleriyle ön plana çıkarken, Cenk Tosun da isabetli şutlarıyla kalecilere zor anlar yaşattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
FUTBOL

Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
Fikret Orman'dan taraftarlara mesaj
FUTBOL

Orman'dan taraftarlara mesaj
Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
FUTBOL

Beşiktaş, Lyon'a konuk oluyor
"Atiba Hutchinson çok büyük bir futbolcu"
FUTBOL

"Bilic, Atiba'nın ismini verdiğinde..."