Ersun Yanal: Gurur duyuyorum

Gösterdikleri mücadele nedeniyle öğrencilerini tek tek tebrik eden deneyimli hoca, “Güzel futbolumuzu herkes alkışlıyor. Kaybederken de kazandığımız çok şey var. Kimse üzülmesin, ben sizlerle gurur duyuyorum” dedi

Namağlup serisi Beşiktaş karşısında sona eren Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma noktasında aldığı yaranın şokunu yaşıyor. Ancak gösterdikleri başarılı performans nedeniyle oyuncularını tek tek tebrik eden teknik direktör Ersun Yanal, takımı ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ediyor. Futbolcularına mağlubiyeti kesinlikle hak etmediklerini anlatan tecrübeli hoca, kalan haftalarda aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini ve lig sonunda kazananın Trabzon olacağını söyledi.

‘BU YOLDA DEVAM EDELİM’

Beşiktaş maçında oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ersun Yanal, “Güzel futbolumuzu herkes görüyor ve alkışlıyor. Kaybederken de kazandığımız çok şey var, doğru yolda ilerlemeye devam edelim, mutlaka güzel günler bizim olacak. O yüzden kimse üzülmesin, ben sizlerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ