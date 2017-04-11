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Galatasaray'ın savunma sefilliği!

Semih, Chedjou, Ahmet Çalık ve Linnes’ten oluşan savunma dörtlüsü, Başakşehir karşısında aciz durumlara düştü

11 Nisan 2017 Salı, 10:49:41 Güncelleme: 11:32:26

En tecrübeli sağ beki olan Sabri’yi kadroya almayan, son maçlarda 11’de oynattığı Cavanda’yı yedeğe çeken Tudor, Semih Kaya’yı bu bölgede oynatarak Mancini’ye özendi. Ancak Semih ilk ve son golde hatalar yaparken, genel olarak da tel tel döküldü. Tecrübesiyle dikkati çeken Hakan Balta kulübede yer alırken, sakatlıktan yeni çıkan Chedjou evlere şenlik bir performans gösterdi.

Adebayor’un 2. golünde “genel izleyici” rolüne soyunan Chedjou rahat şekilde kafa vurdurdu. Orijinali sağ bek olan, Adana maçında iyi oynayınca Carole’ü kesen Linnes, Visca karşısında feleğini şaşırdı. Visca, her topla buluştuğunda tehlike saçtı. Adebayor’un 3. golünde sağdan inen Visca’dan çalım yiyen Ahmet Çalık ve topa yükselemeyen Selçuk İnan’ın da hatası büyüktü. Muslera 3 net pozisyonu önleyerek farkın büyümesine engel oldu.

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