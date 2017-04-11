Yusuf Yazıcı efsane maçı böyle anlattı!

Trabzon’un ikinci yarıdaki çıkışında büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, Erdoğdu Anadolu Lisesi’nde Dünya şampiyonu oldukları maçtan sonra, kendisini en çok heyecanlandıran müsabakanın Trabzonspor-Beşiktaş maçı olduğunu ifade etti. Bordo-Mavililer’in 20 yaşındaki genç yıldızı, “Sanki Şampiyonlar Ligi’nde final maçı oynadık. Böylesine güzel bir maçtı. 7 golün atıldığı karşılaşmada 3-2 öne de geçtik ama skoru koruyamadık ve son saniye golüyle mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı, ligde 27 golü bulunan bordo mavililerin 8 golüne doğrudan katkı sağlarken performansıyla piyasa değerini de ikiye katladı.



Bordo mavililerin altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, özellikle ligin 2'nci yarısında düzenli olarak forma şansı bulmaya başladıktan sonra gol ve asistleriyle takımına önemli katkı sağladı. Ligde oynadığı 11 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, Ziraat Türkiye Kupası´nda ise 4 karşılaşmada görev aldı, 2 gol atıp 4'de asist yaptı. Toplamda 15 maçta 14 gole doğrudan katkısı olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor´a gol yollarında en çok katkı sağlayan isim oldu.



MEHMET EKİCİ´Yİ GERİDE BIRAKTI

Yusuf Yazıcı, bordo mavililerin devre arasında sözleşmesini yenilemek için masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamaması üzerine kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici´yi de gole katkı sağlama noktasında geride bıraktı. Mehmet Ekici, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 17 maçta 1553 dakika sahada kalırken, 3 gollük performans sergiledi. Ekici´nin kadro dışı bırakılmasının ardından düzenli olarak forma şansı bulan Yusuf Yazıcı ise 15 maçta 1184 dakika süre aldı, 3 gol ve 5 asistle 8 gole katkı sağladı.



DEĞERİNİ ARTIRDI

Yükselen performansıyla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, piyasa değerini de artırdı. Genç oyuncu dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt´a göre, 10 Ocak 2017´de 700 bin Euro gösterilen piyasa değerini 29 Mart 2017´de yapılan son güncellemeyle birlikte 1 milyon 250 bin Euro´ya yükseltti. Son güncellemenin ardından Yusuf Yazıcı değerini 2 ayda 500 bin Euro artırmış oldu.



DEV MAÇTAN DEV HASILAT: 2 MİLYON 600 BİN TL

Medical Park Arena’da oynanan Beşiktaş maçında kendi seyirci rekorunu kıran BordoMavili kulüp, bilet satışlarından ciddi bir kazanç elde etti. Görevlilerle birlikte toplamda 41 bin kişi mücadeleyi takip ederken; Trabzonspor, 2 milyon 600 bin TL’yi kasasına koydu. Bordo Mavililer böylelikle hem seyirci rekoru hem de hasılat rekoru kırdı. Fırtına evindeki 5 karşılaşmadan toplam 6 milyon 217 bin TL gelir sağladı.