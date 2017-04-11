Gençağa Meriç: "Gelecek sezon zirveye oynayacağız"

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Meriç, Beşiktaş karşısında bordo-mavili takımın ortaya koyduğu mücadelenin kendilerine gelecek adına büyük umut verdiğini belirtti.

Sezon başından bu yana öncelikli hedeflerinin iyi bir takım kurmak ve sahada güzel futbol sergilemek olduğunu anımsatan Meriç, "Kırılgan bir takımız vardı. Şimdi sonuna kadar mücadele eden savaşan dirençli, iyi bir takımımız var. Bu takım, iyi bir takım olduğunu tüm spor kamuoyuna ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla ve Beşiktaş maçında ortaya koyduğu mücadeleyle gösterdi." dedi.

Meriç, teknik direktör Ersun Yanal'ın da bugünkü tabloda önemli katkısının olduğunu dile getirerek, "Başından beri Ersun hocaya güvendiğimizi söyledik. Hocamız da bu takımı iyi bir seviyeye getirdi, güzel futbol oynuyoruz. İlk yarıda eksikliklerimizin bir bölümünü tamamladık ve ikinci yarıda taraftarlarını mutlu eden bir Trabzonspor var. Beşiktaş maçında yenilsek bile gayet güzel, coşkulu, taraftarına keyif veren bir takım izledik. Taraftarlar da alkışlarıyla bunu gösterdiler." diye konuştu.

"TAKIMI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bordo-mavili takımın geldiği noktanın kendilerine hedefleri açısından da güven ve moral verdiğini anlatan Meriç, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sezon bu takımı daha da güçlendireceğiz. Geniş, alternatifli bir kadromuz olacak. Direkt oynayacak, takıma katkı sağlayacak 4-5 transferle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyoruz. Bu takım, camia, büyük başarılar yaşamış ve yaşamayı hak eden bir camia. İnşallah yeni stadımızda büyük başarılar yakalayacağız."

Gençağa Meriç, yeni statlarının camiaya ayrı bir hava kattığını kaydederek, "Taraftarımız 12. güç, yeni stadımız da 13. gücümüz oldu. Bu sezon yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Bizim hedefimiz önce iyi bir takım olmaktı. Bu yolda da büyük mesafe kat ettik. Gelecek sezon da inşallah taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor'un galibiyetinde şehirde insanların yüzünün güldüğünü ve bundan büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Meriç, "Ne yaptığını bilen bir ekibiz. Planlayarak buraya kadar geldik. Bu doğrultuda gittikçe nereye ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ondan dolayı kötü günlerde de rahattık. Taraftarlarımızdan sabır ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.