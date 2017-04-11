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Ersun Yanal, Beşiktaş maçını mercek altına aldı

Yardımcılarıyla birlikte zorlu müsabakayı masaya yatıran deneyimli teknik adam, takımın eksik ve olumlu yönleri hakkında rapor tuttu

11 Nisan 2017 Salı, 16:06:57 Güncelleme: 16:32:29

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezon yapılanması kapsamında bu hafta oynanan ve 4-3 kaybedilen Beşiktaş maçını mercek altına aldı. 
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gelecek sezon zirveye oynayacak takımın hazırlıklarını yapan ve yeni sezonda oyun anlamında ciddi değişimler göstermeye hazırlanan Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı mercek altına alındı. Yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş maçını değerlendiren Ersun Yanal, takımın eksik ve olumlu yönlerini not aldı. Yenen gollerden, atılan gollere kadar saha içerisinde başardıkları ve başaramadıkları hakkında rapor tutan deneyimli teknik adam, gelecek sezon kuracağı takım kurgusunu da sezon sonu ortaya çıkacak raporlardan yola çıkarak hazırlayacak. Yanal, bu doğrultuda transfer için belirlenen isimleri de takım kadrosuna katmaya çalışacak.

"MAÇ VE OYUNCU İZLEMEYİ İHMAL ETMİYOR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımı Avrupa Kupalarına taşıma noktasında önemli bir mesafe aldı. Çalışma temposuyla hem yönetimin hem de camianın takdirini kazanan deneyimli teknik adam, fırsat buldukça maç ve oyuncu izlemeyi de ihmal etmiyor. Sıkıntılı bir süreç içindeyken geldiği Trabzonspor'da yeniden yapılanmaya sahip çıkarak geçmişte eksik bıraktığı şampiyonluğu kazandırma yolunda sıkı bir çalışma programı uyguluyor.

SPORTİF YAPILANMA YANAL'IN SORUMLULUĞUNDA
Ersun Yanal, gelecek sezonun kadrosunu kurma konusunda bordo-mavili yönetimle birlikte hareket ediyor. Kulübün ekonomik durumunu göz önünde bulundurularak alternatifli ve ihtiyaca göne transfer listesi hazırlayan Yanal, ekonomik açıdan ilk geldiği gündeki sıkıntıların aksine yeni sezonda daha rahat hareket edecek. Bordo-mavili takımın teknik patronu, sezon sonu ilk olarak kadroda bulunan oyuncuların durumlarını değerlendirmesinin ardından transfere daha net yön verecek. Önceki sezonların aksine, devre arası transferinde yanlış harcama dönemini kapatan Trabzonspor, nokta atışlar yaparak takımda önemli bir güç dengesi kurarak, ligin ikinci yarısında önemli bir çıkışa imza attı. İnce eleyip sık dokuyan tecrübeli çalıştırıcı, yapılacak olan transferler konusunda ise titiz bir çalışma yaparak alternatifli liste doğrultusunda hamlelerini sezon sonuna doğru yavaş yavaş hayata geçirecek.

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