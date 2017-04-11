1461 Trabzon'da Turgut Kural ile yollar ayrıldı

Turgut Kural, kulüp yönetimiyle oturup konuştuklarını belirterek, "Benimle devam etmeme arzusu içinde olduklarını söylediler. Kalan maçlarında 1461 Trabzon'a başarılar diliyorum." dedi.
1461 Trabzon Kulübü Yönetim Kurulunun bu akşam toplanarak yeni teknik direktör konusunu görüşeceği öğrenildi. Takımı, bu süreçte yardımcı antrenör Hamit Cihan'ın çalıştıracağı belirtildi.
1461 Trabzon takımı başında 8 maça çıkan Kural, bu karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
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