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Borussia Dortmund - Monaco
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Borussia Dortmund - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Alman devi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Monaco'yu ağırlıyor. Peki Borussia Dortmund - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

11 Nisan 2017 Salı, 19:04:18 Güncelleme: 19:09:27

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, çeyrek final ilk karşılaşmasında Fransa ekibi Monaco'yu evinde ağırlıyor. Peki Borussia Dortmund - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Signal Iduna Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Türkiye saati ile bu akşam 21:45'te başlayacak olan maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Borussia Dortmund, evinde oynadığı son maçta Hamburg'u 3-0 mağlup etti.

● Monaco, deplasmanda oynadığı son maçta Angers'ı 1-0 yendi.

● Borussia Dortmund ve Monaco tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.

● Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 5 sezonda 3. kez çeyrek final karşılaşması oynayacak.

● Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 maçın yalnızca birinden sahadan mağlup ayrıldı.

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