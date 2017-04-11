Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi, Dortmund otobüsünün yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Borussia Dortmund cephesinden yapılan açıklamada futbolculardan Marc Bartra'nın kırılan cam yüzünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Dortmund'un açıklamasında diğer futbolcuların güvende olduğu ifade edildi.

Takim otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı. Almanya'daki Signal Iduna Park'ta oynanması planlanan karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacaktı.

TUZAKLANMIŞ BOMBA İHTİMALİ

Spox muhabiri gazeteci Fatih Demireli'nin Almanya'dan verdiği bilgilere göre, saldırının "tuzaklanmış bomba" ile yapılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.