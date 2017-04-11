ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Barcelona şokta!
FUTBOL
Barcelona şokta!
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
FUTBOL
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
FUTBOL
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Lyon maçı öncesi kötü haber
FUTBOL
Lyon maçı öncesi kötü haber
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
FUTBOL
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
FUTBOL
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
FUTBOL
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
FUTBOL
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
Ve artık tamamlandı!
FUTBOL
Ve artık tamamlandı!
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
FUTBOL
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
FUTBOL
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
FUTBOL
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
Yıllık ücreti şoke etti!
FUTBOL
Yıllık ücreti şoke etti!
ÖNE ÇIKANLAR
Dortmund
FUTBOL

Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi ev sahibi ekip kafilesinin stada hareketi esnasında patlama oldu. Dortmund - Monaco maçı yarın saat 19.45'e ertelendi

11 Nisan 2017 Salı, 21:07:01 Güncelleme: 21:49:43

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi, Dortmund otobüsünün yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Borussia Dortmund cephesinden yapılan açıklamada futbolculardan Marc Bartra'nın kırılan cam yüzünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Dortmund'un açıklamasında diğer futbolcuların güvende olduğu ifade edildi.

Takim otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı. Almanya'daki Signal Iduna Park'ta oynanması planlanan karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacaktı.

TUZAKLANMIŞ BOMBA İHTİMALİ

Spox muhabiri gazeteci Fatih Demireli'nin Almanya'dan verdiği bilgilere göre, saldırının "tuzaklanmış bomba" ile yapılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Borussia Dortmund - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
FUTBOL

Dortmund, Monaco'yu ağırlıyor
Juventus - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
FUTBOL

Juventus'un konuğu Barcelona
Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele!
Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi müziği
FUTBOL

Başakşehir'den 'Dev' gönderme!