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Beşiktaş'ta Yalçın Karadeniz Divan Kurulu Başkanlığına yeniden aday!

Beşiktaş'ta 15 Nisan Cumartesi günü yapılacak olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık seçimleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yalçın Karadeniz yeniden Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 01:44:27 Güncelleme: 01:47:49

Disiplin Kurulu'nun 'kınama' cezası verdiği ve 5 yıl Kulüp kurullarında görev alması yasaklanan Yalçın Karadeniz, mahkemeden bugün çıkarttığı 'yürütmeyi durdurma' kararı sonrası resmi olarak adaylığa hak kazandı ve adaylığını açıkladı.

Aday listesini kulübe sunan Yalçın Karadeniz resmi olarak Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu. Bu arada Kemal Çiloğlu da Divan Kurulu başkanlığına adaylığını koydu.

 

 

15 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri Yalçın Karadeniz, Tevfik Yamantürk ve Kemal Çiloğlu arasında geçecek. (DHA)

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