Advocaat’ın tercihi değil, zorunluluk!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat sene başında Fenerbahçe’ye gelmeden önce yönetimle yaptığı anlaşmaya özel bir madde koydurmuştu. Sezon boyunca milli aralarda izinli olacağını belirten Hollandalı teknik adam nitekim tüm bu milli aralarda ülkesine gitti. Bu durum çok tartışılsa da Advocaat yapılan eleştirileri umursamazken, izinli olduğu süreçte takımı yardımcıları çalıştırdı.

Galatasaray derbisi öncesi lige referandum sebebiyle verilen arada da gözler yine Advocaat’a çevrilirken, Hollandalı’nın bu sefer izne çıkmaması “Derbi ve Başakşehir kupa maçları için Türkiye’de kaldı” yorumlarını beraberinde getirmişti. Fakat işin aslı bu şekilde değil. Advocaat sene başında sadece milli aralar için izin almıştı. Dolayısıyla sonradan lige verilen bu ara için izin hakkı olmayan Hollandalı mecburiyetten takımın başında kaldı.

HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Özetle Dick Advocaat herhangi bir fedakarlık yapmazken, peş peşe çok önemli iki maça çıkacak takımını hazırlamak için kolları sıvadı. Takımının maç kondisyonunu kaybetmesini istemeyen Hollandalı hoca takımına yüksek ihtimalle yarın bir hazırlık maçı yaptırmayı düşünüyor. Öte yandan yapılacak hazırlık maçının daha önce olduğu gibi yine basına kapalı gerçekleştirilecek olması ise tekrardan şaşkınlık yarattı.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL