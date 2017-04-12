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Jeremain Lens
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Lens'ten sürpriz ziyaret

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, okula giderek öğrencilere sürpriz ziyaret yaptı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:56:04 Güncelleme: 12:01:46

Sergilediği futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve sempatisini kazanan Lens'in bu ani ziyareti karşısında öğrenciler şaşkınlıklarını ve sevinçlerini gizleyemediler. Maltepe'deki Altayçeşme devlet okuluna giden Hollandalı süper star, sınıfa girerek ders işleyen öğrencilere sürpriz yaptı. Türkiye'deki okulları merak ettiğini belirten Lens, öğrenci ve öğretmenlerle resimler çektirip, imza dağıttı.

İlkokul öğrencileri yıllarca unutamayacakları güzel bir anı yaşarken, Fenerbahçeli öğrenciler Lens'ten Galatasaray karşısında galibiyet ve gol atma sözü aldılar. Jeremain Lens ise Fenerbahçeli öğrencilerden aileleri ile beraber maçlara gelmelerini istedi.

Gol ve asistleriyle sarı-lacivertli takımın skor yükünü taşıyan ve toplam 18 gole katkıda bulunan tecrübeli futbolcu "Fenerbahçe'yi kupa maçlarında ve kalan lig maçlarımızda stada gelerek destekleyin" dedi.

Lens daha önce de "Transfer olduğumda bana Kadıköy'ün atmosferi anlatılmıştı. Ben de videolarını izledim. Eskiden beri burada olan takım arkadaşlarım bana taraftarların verdiği desteği anlata anlata bitiremiyor. Ben ise bunun henüz tam anlamıyla yaşayamadım. Futbol oynamak taraftarın gücü ile çok daha elverişli ve keyifli. Umarım kupa maçlarında ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur" açıklamasını yapmıştı.

 

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