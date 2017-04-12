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Dortmundlu taraftarlar Monacolulara kapılarını açtı

Borussia Dortmund taraftarları, Monacolu futbolseverleri ertelenen maç nedeniyle evlerinde misafir etti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:28:20 Güncelleme: 12:31:18

Borussia Dortmund Kulübü, patlama sonrası tribünde bulunan konuk ekip Monaco'nun taraftarları için teşekkür mesajı yayınladı.

Ertelenen maç sonrası tribünlerde endişeyle bekleyen Monaco taraftarı için bir paylaşım yapan Alman ekibi, "Sabır ve anlayışınız, ayrıca 'Dortmund Dortmund' tezahüratlarınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DORTMUNDLU TARAFTARLAR MONACOLULARA KAPILARINI AÇTI
Borussia Dortmund Kulübü ayrıca, Monaco taraftarının güvenli biçimde geceyi geçirmesi için evinde misafir etmek isteyen BVB taraftarlarının #bedforawayfans etiketi ile organize olduğunu bildirdi. Dün gece çok sayıda Monacolu futbolseverler, geceyi Dortmund taraftarı ile birlikte evlerde ve cafelerde geçirdi.

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